La pandémie due au Coronavirus a perturbé les calendriers des équipes de tout sport confondus. Le Handball n’a pas été épargné. En raison soit à de cas de Covid-19 au sein d’un effectif, soit à cause des restrictions de déplacements imposées par les autorités locales, plusieurs matches de l’EHF Velux Champions League du PSG ont été reportés. Ce vendredi, la Fédération Européenne de Handball (EHF) a communiqué sur ces matches reportés. Et en ce qui concerne le PSG Handball, il a obtenu un match nul (5-5) et une victoire (10-0) sur tapis vert pour ses deux matches contre Skopje. L’EHF explique ce choix dans son communiqué. “Pour les rencontres qui n’ont pas pu être reprogrammées à temps, l’EHF a décidé d’accorder une victoire, une défaite ou un match nul, l’équipe jugée responsable de la non-reprogrammation d’un match étant déclarée perdante sur le score de 10-0.” Avec ces résultats définitifs, le PSG Handball se relance dans la course aux deux premières places de sa poule.

Pour rappel, l‘EHF a décidé de modifier le format de la Ligue des Champions. Les 16 participants à la phase de groupes sont tous qualifiés pour les huitièmes de finale alors qu’initialement, les deux premiers de chaque groupe étaient directement qualifiés pour les quarts de finale, et les deux derniers éliminés.