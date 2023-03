Le PSG Handball poursuit sa marche en avant face à Istres

La 21e journée de Liqui Moly Starligue nous offrait une opposition entre le PSG et Istres ce vendredi soir. Une partie qui a tourné à l’avantage des Parisiens (42-30).

Contrairement à l’an passé où le PSG a littéralement survolé le championnat en restant invaincu, Elohim Prandi et ses partenaires doivent faire avec la concurrence ardue de Montpellier et de Nantes cette saison. Pour l’heure, les hommes de Raul Gonzalez pointent à la deuxième place avec deux points de retard sur le leader héraultais. Et ce vendredi, les Parisiens avaient l’occasion de rester au contact avec une rencontre face à Istres sur le parquet du stade Pierre de Coubertin.

Le PSG Handball assure

Et après s’être défait de Toulouse il y a quelques jours, le PSG a enchaîné avec Istres ce vendredi. C’est simple, tout au long du match, les Rouge et Bleu ont fait la course en tête. Le score affichait un avantage déjà confortable à la pause : 18-11. Porté par un grand Luka Karabatic, auteur de 9 réalisations et un joli 100% de réussite au tir, les locaux n’ont jamais tremblé face au 15e du championnat. Score final : 42-30. Montpellier s’étant également imposé dans le même temps, c’est donc un statuquo en tête de la Liqui Moly Starligue après 21 journées disputées.