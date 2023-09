Le PSG Handball poursuit son bon début de saison contre Ivry

Ce dimanche, le PSG Handball jouait son deuxième match de la saison en championnat. Les coéquipiers de Luka Karabatic ont battu Ivry dans un derby francilien.

Le PSG Handball a entamé sa saison 2023-2024 avec quatre victoires en Coupe de France contre Frontignan (38-42), puis lors du Trophée des Champions contre Nantes (35-25), Limoges en championnat (37-27) et en EHF Champions League contre Szeged (29-31). Ce dimanche soir, les Parisiens se déplaçaient à Ivry dans le cadre de la deuxième journée de la Liqui Moly Starligue. Dans ce derby francilien, le début de la rencontre est serré, mais c’est l’équipe à domicile qui fait la course en tête (7-6, 9e). Le PSG va petit à petit réussir à revenir dans le match et prendre l’avantage (12-14 19e). Les Parisiens accélèrent et arrivent à la mi-temps avec une avance de quatre buts (16-20, 30e).

5/5 depuis le début de la saison

En seconde période, les joueurs du PSG vont poursuivre leur domination et prendre rapidement six buts d’avance (17-22, 33e). L’écart va même monter jusqu’à plus sept (22-29, 44e). Les Parisiens vont gérer la fin de rencontre et voir Ivry revenir à quatre buts (29-33, 50′). Mais ils ne vont pas se faire peur et conserver cette avance jusqu’à la fin de la rencontre (34-38). Le PSG Handball poursuit donc son sans-faute depuis le début de la saison. La semaine prochaine, il enchaînera deux réceptions avec Zagreb, en EHF Champions League jeudi (21 heures) et Créteil, en Liqui Moly Starligue dimanche (17 heures).