Le PSG Handball poursuit son exceptionnelle série !

Décidément ce week-end aura été particulièrement positif pour les équipes professionnelles du PSG. Après le succès des footballeurs Rouge & Bleu contre le FC Nantes au Parc des Princes grâce entres autres au premier but en Ligue 1 de Leo Messi (3-1), c’était au tour des handballeurs de jouer contre Saint-Raphaël pour accroitre son avance en tête de la Liqui Moly StarLigue.

Trois jours après sa belle victoire face à Porto (33-19), le Paris Saint-Germain Handball retrouvait son Stade Pierre de Coubertin en accueillant le quatrième du championnat. Le club de la capitale commence la rencontre de la meilleure manière en prenant les rênes de la partie grâce à un très bon Mikkel Hansen, et surtout un Yann Genty survolté dans ses cages. Les Parisiens mènent donc à la mi-temps (22-17) et poursuivent leur marche en avant en deuxième période. Sans trembler, le PSG remporte ce match (42-31) et réalise un 10/10 ! Dix victoires en autant de match, les Parisiens enchaînent et sont plus que jamais leaders de la Liqui Moly StarLigue.