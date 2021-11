Tribune CS – OL / OM

Le PSG s’est imposé au Parc des Princes dans les dernières minutes contre le FC Nantes (3-1) dans un match à rebondissements. Les Parisiens ont fini la rencontre à dix, profité d’un but contre son camp insolite, vu Messi inscrire son premier but en Ligue 1 et tout ça dans une ambiance exceptionelle avec les 30 ans du Virage Auteuil.

Le championnat se poursuit ce dimanche soir avec le choc qui va opposer l’OLympique Lyonnais à Marseille (20h45). Après 13 journées, Lyon est 10e au classement avec quatre points de retard sur l’OM qui occupe la 3e place. Les Rhodaniens sont invaincus lors de ses douze dernières réceptions des Marseillais en Ligue 1, avec six victoires pour six nuls. La dernière défaite des Gones à domicile en L1 face à l’OM remonte au 11 novembre 2007 (1-2).

Le XI Lyonnais : Lopes, Diomande, Emerson, Gusto, Boateng, Aouar, Bruno Guimaraes, Caqueret, Shaqiri, Toko Ekambi, Paqueta.

Le XI Marseillais : Pau Lopez, Saliba, Luan Peres, Caleta-Car, Lirola, Kamara, Guendouzi, Payet, Rongier, De La Fuente, Milik

Cette rencontre est à commenter et à débattre dans les commentaires. Bon match !