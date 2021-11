Le PSG réalise un début de saison quasiment parfait en Ligue 1 en étant largement en tête avec onze points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice. Malgré cela, les rumeurs sur l’avenir de Mauricio Pochettino dans la capitale française se multiplient.

Alors que la presse espagnole annonce que le PSG serait intéressé pour récupérer Zinedine Zidane au poste d’entraîneur, de nouveaux bruits s’intensifient sur l’actuel coach Rouge & Bleu et surtout venant d’Angleterre. En effet le Times annonce sur son site internet que l’ancien entraineur de Tottenham ne serait pas contre un retour en Angleterre et plus précisément du côté de Manchester United. Mauricio Pochettino est très apprécié par Ed Woodward et les membres du conseil d’administration mancunien. Le technicien argentin ne sait pas si le PSG le considère comme un entraîneur à long terme.

Même son de cloche du côté du Telegraph, qui explique que ce dernier « serait ouvert » à rejoindre Man U l’été prochain. Rappelons que les Red Devils viennent tout juste de licencier Ole Gunnar Solskjaer, et lui cherchent donc un successeur. D’autres pistes sont évoquées comme celle de Laurent Blanc pour prendre l’intérim jusqu’en fin de saison ou encore Erik Ten Hag, l’actuel coach de l’Ajax Amsterdam.

Le média Goal rajoute que Poch’ « s’entendrait bien avec Sir Alex Ferguson ». De plus, la relation qu’il entretient avec Leonardo ne serait pas des plus idylliques. Il aimerait être dans un club où il a davantage d’influence dans les décisions.