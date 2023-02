Hier soir, le PSG Handball recevait Bucarest en EHF Champions League. Une rencontre qui pouvait lui permettre de se qualifier pour les quarts de finale. Les Parisiens se sont imposés mais devront attendre pour valider leur billet pour les quarts.

Privé de Nikola Karabatic, qui va manquer les trois prochains mois de compétition en raison d’une phlébite de la jambe droite, le PSG Handball débute bien la rencontre avec une avance de deux buts dès les premières minutes de la rencontre (3-1, 4e). Mais les Roumains s’accrochent et parviennent à revenir à un but rapidement (5-4, 8e). Ils égalisent même à l’approche du premier quart d’heure du match (8-8, 13e). Mais les Parisiens vont réussir à reprendre une petite avance, qui montra jusqu’à plus 3 à la mi-temps (17-14).

Veszprém retarde la qualification en quart

Au retour des vestiaires, le PSG Handball arrive à conserver une belle avance (18-14, 33e). Un écart de quatre buts qui va perdurer pendant une très grande partie de la deuxième période. Dans les 15 dernières minutes, les Parisiens vont accélérer pour s’offrir une victoire confortable (33-26). Avec ce succès, les coéquipiers d’Elohim Prandi, meilleur buteur de la rencontre côté PSG avec six réalisations, conserve leur première place. Mais ils ne sont pas encore qualifiés pour les quarts de finale de l’EHF Champions League. Pour cela il devait l’emporter et espérer une victoire de Veszprém contre Magdebourg, deuxième de la poule. Mais le club hongrois s’est incliné contre les Allemands (32-25). Les Parisiens ont encore besoin d’une victoire pour être officiellement qualifié pour les quarts de finale. Il pourrait le faire dès la semaine prochaine avec un déplacement à Plock jeudi. Avant ça, le PSG Handball retrouvera le championnat avec un déplacement à Sélestat dimanche après-midi (17 heures).