Lionel Messi joue très certainement sa dernière Coupe du Monde avec l’Argentine. Très longtemps maudit avec l’Albiceleste, il a réussi à s’imposer en Copa America. Un succès qui lui a permis de changer les mentalités sur lui en Argentine. Un constat qu’a observer Javier Pastore.

Lionel Messi joue actuellement son 1000e match en carrière lors du huitième de finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et l’Australie. Pour son dernier Mondial, l’attaquant du PSG veut réaliser son rêve et soulever le trophée le 18 décembre prochain. La Pulga a souvent été maudite avec l’Albiceleste, perdant plusieurs finales de Copa America ainsi que celle de la Coupe du Monde 2014. Il y a quelques années, il avait décidé d’arrêter la sélection pendant quelques mois. Une décision qui lui avait valu les critiques des Argentins. Après sa victoire en Copa America en 2021, il a redoré son image dans son pays. Ancien du PSG, Javier Pastore a observé ce changement de mentalité.

« En vérité, les gens se sont trompés et apprécient beaucoup Messi«

« L’opinion sur Messi a beaucoup changé ces dernières années. En vérité, les gens se sont trompés et apprécient beaucoup Messi, estime l’ancien numéro 27 du PSG dans une interview accordée à BeIN Sports. S’il gagne la Coupe du Monde, ça serait normal que l’opinion change. C’est aussi ce qu’il s’est passé avec Maradona. Il est tout simplement le meilleur joueur du monde et quand il a ramené la Coupe du Monde en Argentine, il est entré dans le coeur des Argentins pour toujours. Je pense que ça va également arriver à Leo. Ce sont des joueurs uniques qui font gagner des matches, réalisent des exploits, et ramènent la Coupe du Monde à la maison. C’est ce qu’il peut arriver de plus beaux, la réaction des gens quand ça arrive le prouve. »