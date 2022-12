Après une nouvelle semaine à deux matches, le PSG Handball a poursuivi sa belle série de victoires face à Cesson-Rennes et espère continuer sur ce rythme jusqu’à la fin de l’année.

Lancé dans un rythme effréné depuis plusieurs semaines, le PSG Handball continue de remplir ses objectifs. Après une victoire importante face à Porto en milieu de semaine en EHF Champions League, les Parisiens ont retrouvé la Liqui Moly Starligue ce week-end. Et les Rouge & Bleu n’ont pas tremblé face à Cesson-Rennes (36-32) pour conserver leur place de leader (24 pts, +76), grâce à une meilleure différence de buts que leur poursuivant, Montpellier (24 pts, +67). Les joueurs de Raul Gonzalez ont enchaîné un 18e succès de rang toutes compétitions confondues depuis leur revers face à Toulouse le 25 septembre dernier.

« On a bataillé jusqu’au bout «

Après la rencontre face à Cesson-Rennes, le demi-centre du PSG Handball, Nikola Karabatic est revenu sur cette performance des Rouge & Bleu, dans des propos accordé au site officiel du club. « Ce soir c’était à nouveau un match à haute intensité. Il n’y a pas de petit match, que ce soit en EHF Champions League ou en Liqui Moly Starligue. Tous nos adversaires sont bons, on l’a vu avec Cesson-Rennes qui est venu ici en n’ayant rien à perdre. Ils ont été solides physiquement et leur gardien a fait une très bonne performance. De notre côté, on a parfois manqué des choses faciles mais on a bataillé jusqu’au bout et on a réussi à faire la différence. On est prévenu, on sait que ça va être comme cela jusqu’à la fin de la saison. On est en forme et en confiance, c’est bien parce qu’on a un gros match qui nous attend en EHF Champions League et des déplacements importants avant Noël. On reste concentrés et on a hâte de pouvoir jouer ces matches. » Prochaine rencontre, la réception de Magdebourg le 14 décembre en phase de groupes de Ligue des champions.