Pour la première fois depuis 11 ans, le PSG va ouvrir une séance d’entraînement au public. Et pour cet évènement, le club de la capitale a décidé de délocaliser cet entraînement au Parc des Princes. Ce dernier a suscité l’engouement des supporters.

Deux jours avant de se déplacer à Marseille dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, le PSG va s’entraîner au Parc des Princes. Une séance d’entraînement qui aura lieu demain après-midi de 17h30 à 18h30, avant que Christophe Galtier ne se présente en conférence de presse à 19 heures. Pour la première fois depuis 2012, cette séance sera ouverte au public. Des places étaient disponibles entre 5 et 15 euros et les abonnés pouvaient obtenir deux places gratuitement. 1000 enfants ont aussi été conviés dans les tribunes de l’enceinte parisienne.

30 000 supporters présents pour l’entraînement

Selon l’Equipe, cette première en onze ans a été un véritable succès envers les supporters du PSG. Pas moins de 30 000 billets ont trouvé preneur. Les portes du Parc ouvriront à 16h00, une heure et demie avant le début de la séance. Lors de cette dernière, Marquinhos devrait être présent. Blessé contre le Bayern, le capitaine du PSG a participé aux deux dernières séances collectives et est apte pour le Classico assure le quotidien sportif. Aussi de retour à l’entraînement, Nordi Mukiele – absent depuis un mois – devrait aussi fouler la pelouse du Parc mais sera trop juste pour dimanche. « Achraf Hakimi (ischios) et Nuno Mendes (genou) restent incertains. » Neymar, blessé à la cheville contre Lille, et Renato Sanches, qui a repris la course, sont forfaits.