[MAJ] Noël Le Graët calme le jeu avec Kylian Mbappé

Si les relations entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët ne semblent pas être au beau fixe, cela se confirme aujourd’hui. En effet, entre les histoires autour des droits à l’image et la passe d’armes médiatique du jour, nul doute que l’attaquant du PSG ne partira pas en vacances avec le président de la Fédération Française de Football. C’est le 28 juin 2021, lors du huitième de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3 défaite 5-4 TAB) que le numéro 7 Rouge & Bleu manque son penalty décisif et engendre donc l’élimination prématurée des Bleus. A la suite de cet épisode, le parisien a été victime d’une vague d’insultes sur les réseaux sociaux, et notamment d’insultes racistes. C’est en ce sens qu’il a regretté le manque de soutien de la FFF.

« Il ne voulait plus jouer en équipe de France »

Aujourd’hui dans les colonnes du JDD, le président de la FFF est revenu sur cet épisode en faisant une petite confession : « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas assez défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux […] Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France« . Une sortie à laquelle Kylian Mbappé à répondu ce dimanche, sur les réseaux sociaux et de manière on ne peut plus claire : « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…« , a tweeté l’attaquant parisien.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Noël Le Graët calme le jeu

Quelques heures après ce tweet, Noël Le Graët, contacté par nos confrères d’RMC Sport, a répondu à Kylian Mbappé en calmant le jeu : « Je suis d’accord avec lui (avec le tweet de Mbappé ; NDLR). J’ai bien tout compris et il n’y aucun problème avec Kylian. J’ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité« .