Le PSG intéressé par une autre pépite de Palmeiras ?

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Endrick est associé au PSG. La jeune pépite brésilienne (16 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens mais il ne serait pas le seul joueur de Palmeiras à avoir tapé dans l’œil du PSG.

À seulement 16 ans, Endrick joue déjà avec l’équipe première de Palmeiras. L’attaquant est la nouvelle pépite du football brésilien et il attise les convoitises des plus grands clubs européens. Trois clubs seraient en concurrence dans ce dossier, le PSG, Chelsea et le Real Madrid. Selon le père du joueur, seul les Rouge & Bleu sont passés à l’action en faisant une offre au club brésilien. « La seule chose que nous savons, c’est que jusqu’à présent, le seul club qui est venu s’asseoir à la table des négociations avec Palmeiras est le PSG, les discussions se poursuivent. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras. » Pour rappel, le jeune joueur ne peut pas quitter le Brésil avant ses 18 ans. Mais selon les informations de Globo Esporte, le PSG ne s’intéresserait pas qu’à lui.

Une offre pour les deux pépites brésiliennes

Le média brésilien explique que le PSG négocie aussi pour le jeune milieu offensif, Estêvão (15 ans). Les dirigeants parisiens auraient fait une offre de 50 millions d’euros plus 30 millions d’euros de bonus pour les deux joueurs. Mais Palmeiras voudrait récupérer, au minimum, 60 millions d’euros pour Endrick. « Palmeiras est serein pour les négociations en raison de la législation, qui ne permet le transfert de jeunes à l’étranger qu’après 18 ans. » Le club auriverde pense à des projets pour que ces deux joueurs restent le plus longtemps possible au club, mais sait qu’il sera difficile de rivaliser avec l’Europe.