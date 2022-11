Ce mardi, un premier joueur du PSG fera son entrée en lice en Coupe du monde. L’Argentine de Lionel Messi affronte en fin de matinée (11h sur beIN SPORTS 1), l’Arabie saoudite dans le groupe C, au Stade de Lusail. Et Lionel Scaloni pourra compter sur le septuple Ballon d’Or.

Invaincue depuis 36 matches, l’Argentine aura à coeur de débuter parfaitement son Mondial afin d’égaler le record d’invincibilité de l’Italie (37 rencontres sans défaite). Et pour son premier match de la compétition, l’Albiceleste affrontera l’adversaire le plus abordable de son groupe, l’Arabie saoudite. Et pour ce match, le sélectionneur, Lionel Scaloni, peut compter sur ses joueurs cadres à l’image de Lionel Messi.

Messi, Paredes et Di Maria titulaires

Victime d’une fatigue musculaire à un mollet ces derniers jours, l’attaquant du PSG est bien apte pour cette rencontre, même s’il pourrait ne pas disputer l’intégralité du match, comme rapporté par L’Equipe dans son édition du jour. Et pour son cinquième et dernier Mondial de sa carrière, le septuple Ballon d’Or aura une belle armada offensive à ses côtés avec les présences de Lautaro Martinez et de l’ancien Parisien, Angel Di maria. Prêté à la Juventus par le PSG cette saison, Leandro Paredes est présent dans l’entrejeu avec Rodrigo de Paul et Papu Gomez.