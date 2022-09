Le PSG, la croissance la plus forte selon Forbes

Depuis l’arrivée de Qatar Sport Investments, le PSG a changé de dimension. En effet, sur le plan sportif, le club de la capitale s’est construit un palmarès important en un temps record. En plus de cela, c’est sur le plan marketing que les dirigeants parisiens ont assuré et réalisé de grandes chances pour le Paris Saint-Germain. En ce sens, le récent rapport du magazine Forbes affiche des résultats impressionnants concernant les Rouge & Bleu.

Croissance la plus forte dans le top 10 mondial des clubs de football

Le Paris Saint-Germain a vu sa valeur augmenté de 28% au cours de la saison 2021-2022, se plaçant ainsi comme club de football ayant connu la croissance la plus importante et la plus rapide dans le monde. Plus largement, sur cinq ans, la valeur du club de la capitale a augmenté de près de 300%, soit la croissance la plus forte parmi tous les clubs de football étudiés. Outre le football, le magazine Forbes étudie toutes les franchises, tous sports confondus. Ainsi, le Paris Saint-Germain se place pour la deuxième année consécutive dans le top 50 des franchises de sport bénéficiant de la plus grosse valeur, septième dans le football. Etant la seule référence française dans ce classement, le PSG est évalué à 3,2 milliards de dollars par le magazine américain. Pour rappel, l’année dernière, Forbes évaluait le club Rouge & Bleu à 2,5 milliards de dollars.

Sur les réseaux sociaux, le PSG poursuit son ascension, et domine un classement dans le monde du football. En effet, le Paris Saint-Germain est le club le plus suivi du monde du ballon rond sur TikTok en dépassant la barre symbolique des 30 millions d’abonnés.