Nkunku : « Le PSG ? J’y suis toujours attaché »

Il fait partie des nombreux titis du PSG qui ont pris leur envol afin d’éclore sous d’autres cieux, Christopher Nkunku a eu l’opportunité aujourd’hui de clamer son amour pour son club formateur. Au cours de l’entretien « petit frère » pour nos confrères d’Onze Mondial, l’attaquant du RB Leipzig a été interrogé par plusieurs enfants. Les questions et les réponses ont tournées autour du Paris Saint-Germain, l’occasion pour l’international français d’évoquer son club formateur, notamment le meilleur joueur avec qui il a évolué selon lui : « Le joueur le plus fort avec qui j’ai joué ? Je pense que c’est Zlatan Ibrahimovic. Parce qu’il a un certain caractère sur le terrain, malgré sa corpulence il est très technique, il réalise de très beaux mouvements, il a marqué de très nombreux buts et j’aime bien aussi sa manière de jouer« . L’attaquant suédois a évolué avec le maillot Rouge & Bleu entre 2012 et 2016, partageant ainsi le vestiaire avec Christopher Nkunku lors de sa dernière saison au PSG.

« Je pense qu’il est plus rapide que moi »

Celui qui évolue désormais en Bundesliga au RB Leipzig depuis 2019 confie être toujours supporters et suiveur du Paris Saint-Germain lorsqu’on lui demande s’il regarde encore les matchs de son club formateur : « Oui je regarde encore les matchs du PSG. C’est mon club formateur et j’y suis toujours très attaché. Donc dès que j’ai l’opportunité je regarde leur match« .

Christopher Nkunku a été un joueur du Paris Saint-Germain de 2010 à 2019, en intégrant le groupe professionnel en décembre 2015. L’opportunité pour lui d’évoluer avec Kylian Mbappé pendant deux saisons pleines (2017-2018 / 2018-2019). Partageant le même vestiaire et les mêmes séances d’entraînements pendant deux ans, les joueurs ont certainement eu l’opportunité d’observer qui était le plus rapide entre les deux. La réponse est donnée par Christopher Nkunku lui même quand on lui demande s’il est plus rapide que le champion du monde 2018 : « Je pense pas. Je pense qu’il est quand même plus rapide que moi. Je vais assez vite, mais pas aussi vite que lui« .