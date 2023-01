Depuis le début de l’Open d’Australie, où elle est qualifiée pour les quarts de finale, Victoria Azarenka entre et sort du court avec le maillot domicile du PSG de la saison en cours. Fan du PSG depuis 2012, la tenniswoman biélorusse s’est confié sur sa passion pour les Rouge & Bleu.

Le PSG possède des fans dans le monde entier. Le club de la capitale a aussi des fans chez les sportifs de haut niveau. C’est le cas de Victoria Azarenka, joueuse de tennis biélorusse (33 ans). Cette dernière supporte le PSG depuis 2012 et l’arrivée de David Beckham au sein du club. 11 ans plus tard, elle entre sur le court de l’Open d’Australie et ressort à l’issue de sa rencontre avec le maillot domicile du PSG de cette saison 2022-2023. Dans une interview accordée à l’Equipe, elle explique ce choix.

« J’ai toujours supporté le PSG »

« C’est juste un truc cool, entre mon fils et moi. Ça me plaît et il adore, quand il l’a vu il m’a dit : « Maman tu portes le maillot de Paris ! » On a le même, on est assortis, c’est un peu notre truc. Et quand je suis loin, c’est comme une connexion. Je n’ai pas pu regarder leur dernière rencontre. à cause du décalage horaire et de mon match, mais au réveil j’ai vu les cinq buts d’Mbappé. Il est vraiment incroyable. »

Qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, Victoria Azarenka est revenu sur la genèse de sa passion pour le PSG.

« L’ambiance est folle au Parc des Princes »

« Non, c’est moi qui lui ai fait découvrir le club ! Il adore leur maillot et tout leur équipement. Et il adore Messi aussi, bien sûr, comme moi. Maintenant qu’il joue à Paris, ça rend les choses plus simples. J’ai toujours supporté le PSG, mais quand Messi était à Barcelone, j’étais obligée de les suivre aussi. Maintenant, c’est plus facile, je n’ai plus qu’un seul club. Je regarde aussi la Premier League, la Liga et le Championnat de France. C’est quelque chose qui m’aide à m’évader et à sortir un peu du monde du tennis. J’adore aller au stade, c’est mon truc préféré, et le Parc des Princes est le meilleur stade, à mon avis. Même s’il n’est pas aussi grand que les autres, l’ambiance est folle. J’ai emmené mon fils et mon neveu cette année, ils avaient les yeux qui brillaient de joie. Ça fait des souvenirs incroyables, gravés à vie, pour eux comme pour moi. »

Victoria Azarenka qui explique également qu’elle essaye de regarder les matches du PSG autant qu’elle le peut.

« Je suis la Ligue 1 mais aussi la Ligue des champions, voyons ! Il faut avoir de l’ambition. J’essaie de regarder les matches autant que je peux, mais je ne manque jamais les highlights, et puis avec les réseaux sociaux aujourd’hui, c’est vraiment beaucoup plus simple de suivre les rencontres, de voir les résultats et les images. Ils vont sortir un nouveau maillot bientôt. Je vais le commander, j’ai hâte de l’avoir quand je vais rentrer chez moi.«

« J’aime beaucoup Hakimi »

Elle a enfin évoqué son joueur favori au sein du PSG. « Mon joueur parisien préféré, c’était David Beckham. Aujourd’hui, c’est Messi. J’ai aussi toujours aimé Zlatan Ibrahimovic. Neymar est très fort. Tous ces joueurs sont incroyables ! J’aime beaucoup Hakimi, il a fait une très belle Coupe du monde et il a une très belle relation avec Mbappé. C’est vraiment beau de les voir ensemble, d’être témoin de leur amitié, c’est quelque chose qui me manque un peu dans le tennis. C’est un sport plutôt individuel et, parfois, je les envie d’avoir une relation comme celle-ci.«