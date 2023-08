Le PSG met la pression sur Kylian Mbappé

Selon l’Equipe, le PSG et le clan Mbappé auraient tenté de communiquer pour trouver une solution. Pour l’heure, les discussions n’auraient pas abouti sur un compromis. Le PSG aurait exprimé à sa vedette les conséquences potentielles d’un départ libre.

Le feuilleton se poursuit. Un conflit qui dure et qui ne semble pas proche d’être réglé. Après avoir annoncé son désir de ne pas prolonger, à l’issue de son contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a attisé la colère du board rouge et bleu. Le message porté par le président Nasser Al-Khelaïfi était clair : soit le français décide d’apposer sa signature sur un nouveau bail, soit il sera vendu cet été.

Depuis, Kylian Mbappé a été mis à l’écart de la tournée estivale au Japon, et Nasser Al Khelaïfi a répété les messages subliminaux à l’égard de sa star, comme lorsque Gonçalo Ramos est arrivé au club. Mais la communication entre les deux clans est restée au point mort. Selon l’Equipe, le Paris Saint-Germain aurait envoyé une nouvelle lettre recommandée à destination de Kylian Mbappé le 4 août dernier.

Dans ce courrier, le PSG revient sur les dernières semaines passées et le contrat astronomique qui a été accordé au capitaine des Bleus un an plus tôt. Le club aurait également expliqué les conséquences financières d’un départ libre de sa star :

« Nous serions alors confrontés à la nécessité de procéder à la cession de joueurs, de revoir la politique d’intégration des jeunes joueurs formés au club à l’équipe première et très probablement de devoir engager une vague de licenciements. Cela remettrait en cause tout ce qui a été construit au sein du club. » Le Paris Saint Germain à Mbappé par courrier selon l’Equipe

Une manière donc de mettre la pression à Mbappé et lui faire comprendre que son départ libre aurait des conséquences bien plus importantes que simplement passer à côté d’une grosse indemnité de transfert. Si Paris est déterminé à persuader Mbappé de ne pas partir libre, le club semble dans le même temps démarrer l’après Mbappé en lançant une véritable révolution. Une reconstruction où les piliers en place seraient remplacés par des jeunes à fort potentiel. La mise sur le marché de Marco Verratti et Neymar en est un symbole fort.