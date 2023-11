Le PSG ne gagne plus à l’extérieur en Ligue des Champions

La défaite contre l’AC Milan (2-1) fait encore plus mal aux statistiques du Paris Saint-Germain qui n’arrive plus à gagner à l’extérieur en Ligue des Champions.

Décidément, le Paris Saint-Germain n’y arrive pas à l’extérieur en Ligue des Champions. Hier soir, le club de la capitale se déplaçait à San Siro pour le compte de la quatrième journée de phase de groupe de la plus belle des compétitions. Les hommes de Luis Enrique avaient l’obligation de ramener les trois points à Paris pour assurer une qualification a tour suivant. En effet, entre deux belles victoires au Parc des Princes, les Parisiens ont baissé de rythme sur les terres de Newcastle en Angleterre. Une débâcle totale qui s’est terminée sur le score de quatre buts à un, qui soulève un gros problème au PSG. Des interrogations qui font se retrouver sur ce match en Italie, qui confirme un gros manque de confiance à l’extérieur.

Des statistiques qui inquiètent

Au-delà des deux défaites cette saison, sur les dix dernières rencontres à l’extérieur en Ligue des Champions, le PSG n’a pu s’imposer qu’à 2 reprises. Avec 5 défaites et 3 matchs nuls, les Parisiens ont récupéré 9 points sur 30 possibles. De plus, le club de la capitale encaisse énormément de buts. Sur ces dix matchs, le filet a tremblé 19 fois, contre 13 fois en faveur des Rouge et Bleu. Un manque de sérénité en terres ennemies qui se confirme avec au moins un but encaissé les 15 dernières rencontres. Le dernier clean sheet remonte au 28 octobre 2020, lors de la victoire face à Basaksehir (0-2). Attention, les Parisiens auront rendez-vous au Signal Iduna Park le 13 décembre prochain, pour un match ultra décisif pour la qualification en huitième de finale.