LDC – Le PSG bien représenté dans l’équipe UEFA de la semaine

Auteur d’une performance solide face à Liverpool (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG est logiquement bien représenté dans l’équipe UEFA de la semaine.

Le PSG a une nouvelle fois surclassé une équipe de Premier League. Après avoir étrillé Chelsea au tour précédent (8-2 au score cumulé), l’équipe de Luis Enrique affrontait Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu ont déroulé leur football ce mercredi soir au Parc des Princes lors du match aller.

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Trois joueurs du PSG dans l’équipe-type

Largement supérieurs à la formation d’Arne Slot, les Parisiens n’ont laissé aucune chance à leur adversaire du soir et ont pris une réelle option pour la qualification avant le déplacement à Anfield le 14 avril prochain. Sans surprise, le PSG est bien représenté dans l’équipe type UEFA de la semaine avec trois joueurs : Marquinhos, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia. Vainqueur sur la pelouse du Real Madrid, le Bayern Munich place également trois joueurs avec Manuel Neuer, Josip Stanisic et Joshua Kimmich. Enfin, deux joueurs de l’Atlético de Madrid (Julian Alvarez et Robin Le Normand), un joueur du FC Barcelone (Lamine Yamal), du Sporting CP (Maximiliano Araujo) et d’Arsenal (Kai Havertz) complètent cette équipe de la semaine.