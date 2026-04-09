PSG – L’absence de longue durée de Fabian Ruiz expliquée

Absent depuis le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz ne sait toujours pas quand il reviendra à la compétition. Mais le milieu du PSG ne se préserve pas pour la Coupe du monde 2026, comme le laissaient entendre les dernières rumeurs.

Dans ce sprint final de la saison 2025-2026, le PSG monte en puissance. En tête de la Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique est aussi en bonne position pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, suite à son succès face à Liverpool ce mercredi soir (2-0). Pourtant, les Rouge & Bleu évoluent depuis quelques mois sans l’un de leurs hommes forts de la saison passée : Fabian Ruiz.

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Une fissure de la rotule gauche pour Fabian Ruiz ?

Touché au genou le 20 janvier dernier, lors de la défaite sur la pelouse du Sporting CP (1-2), le milieu espagnol n’a plus retrouvé la compétition depuis. Une situation assez floue entoure l’ancien Napolitain depuis quelques semaines. Toujours absent de l’entraînement collectif, le numéro 8 parisien est pointé du doigt pour éventuellement se préserver à l’approche de la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet). Mais selon les informations du journaliste d’AS Andrés Onrubia Ramos, le joueur de 30 ans ne privilégie pas le Mondial au PSG. Fabian Ruiz ressent encore des douleurs au genou, lui se remettrait d’une fissure de la rotule gauche.

Mais, en accord avec le club parisien, « il a opté pour un traitement conservateur et ensuite s’est concentré sur un traitement avec des kinés pour régénérer la lésion du tendon. » L’Espagnol de 30 ans veut revenir le plus vite possible, mais il doit obtenir le feu vert du staff médical parisien. S’il n’y a pas encore de date précise pour son retour à la compétition, sa blessure évolue favorablement. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui espère compter sur la totalité de son effectif pour les échéances à venir.

Actualización de la lesión de Fabián:



▪️El mediocentro NO está anteponiendo el Mundial al PSG. Se lesionó el 20 de enero y no ha podido volver porque todavía siente molestias en la rodilla.



▪️Sufre una fisura en la rótula izquierda. En primera instancia, en consonancia con el… pic.twitter.com/4uSQqLRtlB — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 9, 2026