Le PSG affrontera l’OM ce dimanche dans le cadre de la 32e journée de la Ligue 1 avec une équipe quasi au complète. Les Parisiens voudront prendre une avance conséquente en tête du championnat face à leur dauphin pour aller remporter un dixième titre de champion de France, une performance historique.

En attendant ce mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie afin de statuer sur les sanctions à infliger aux joueurs concernés. Il était notamment question de Neymar, qui a écopé 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs. C’est donc sans surprise qu’aucun de ses cartons n’a été enlevé et le Brésilien sera donc absent dès la prochaine rencontre… à partir de la semaine prochaine. Le numéro 10 Rouge & Bleu sera bien là face à l’Olympique de Marseille et suspendu face à Angers. Ce match de la 33e journée de la Ligue 1 se jouera ce mercredi 20 avril à 21h00 et se déroulera au stade Raymond Kopa (Canal Plus Décalé).