Le PSG possède deux des meilleurs gardiens du monde dans son effectif avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. À seulement 22 ans, le portier italien affiche déjà une sérénité impressionnante et réalise de très grandes performances dans n’importe quelle compétition.

Cet été, il a remporté l’Euro avec l’Italie et a été nommé meilleur joueur du tournoi. En marge de la cérémonie The Best, qui a récompensé Edouard Mendy comme gardien de l’année, Peter Schmeichel s’est montré dithyrambique envers le dernier rempart du PSG. « Donnarumma a remporté l’Euro avec l’Italie, et je pense que beaucoup de gens ont été surpris qu’il soit nommé meilleur joueur du tournoi et pourtant il a été fantastique« , salue la légende de Manchester United dans des propos relayés par Goal.