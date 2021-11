Lizarazu : « Ce but fait déjà du bien à Lionel Messi »

Le PSG s’est imposé hier après-midi contre Nantes au Parc des Princes (3-1). Après avoir rapidement ouvert le score, les Rouge & Bleu ont dominé le match mais n’ont pas réussi à se mettre à l’abri, notamment en raison des arrêts d’Alban Lafont. Après l’expulsion de Keylor Navas, Nantes a réussi à égaliser mais les Parisiens ont finalement remporté le match grâce au premier but en Ligue 1 de Messi. Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu est revenu sur cette réalisation.

« Ce but qui fait déjà du bien à Messi déjà mais c’est vrai qu’il a fait beaucoup parler. Il a marqué 672 buts avec le FC Barcelone en 778 matches. C’est vrai qu’il y a une attente qui est colossale. Pour l’instant, ce n’est pas suffisant en termes de statistiques, en termes d’influence sur le jeu du PSG. Il y a toujours un temps d’adaptation même pour Messi mais je pense que l’on attend plus d’un joueur de son niveau.«

Le champion du Monde 98 qui s’est ensuite penché sur le prochain match du PSG, le déplacement à Manchester City dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions mercredi soir.

« Ça sera le révélateur pour le PSG. On se sait jamais trop où ce situe cette équipe du Paris Saint-Germain. À la fois sur le plan physique avec beaucoup de blessés qui sont en train de revenir, mais à quel niveau physique ils reviendront. C’est une équipe qui dépend de ses individualités et de la forme de ses individualités qui ne compense pas par une force collective. Mais qui nous a montré qu’il savait monter au plus haut niveau contre des adversaires de qualité parce qu’il y a de l’ego. On peut s‘attendre quand même à ce que ce PSG soit solide et costaud.«