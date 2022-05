Après son match nul décevant face à Troyes (2-2), le PSG devra encore disputer deux rencontres (Montpellier et Metz) avant la clôture de la saison 2021-2022. Après cet exercice éprouvant et décevant sur le plan sportif, de nombreux changements sont attendus et espérés au sein du club et notamment dans l’effectif. Et afin de renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale pourrait profiter d’une opportunité de marché. En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba (29 ans) ne prolongera pas son contrat avec les Red Devils et est très souvent lié au PSG. Mais ce dossier ne serait pas si « chaud » qu’on pourrait imaginer.

Des décisions sportives à prendre avant de recruter

En effet comme l’indique RMC Sport sur son site internet, le Paris Saint-Germain n’est pour le moment « pas encore en mesure » d’avancer sur le cas de Paul Pogba. Le club de la capitale doit avant tout « acter les décisions » au niveau du sportif avant de s’activer sur l’international français qui n’est donc « pas proche de signer » chez les Rouge & Bleu. La priorité des dirigeants parisiens serait de réduire l’effectif la saison prochaine et se séparer de quelques éléments mais ces derniers l’assurent : « aucune décision définitive n’a été prise. » Paul Pogba est un « joueur important » et le PSG resterait l’une des cibles du joueur.