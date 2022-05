Xavi Simons n’a toujours pas accepté la proposition du PSG

Le PSG a plusieurs sujets chauds avec des joueurs en fin de contrat. Le plus gros se nomme Kylian Mbappé. L’attaquant (23 ans) est en pleine réflexion et n’a pas encore acté son futur. C’est également le cas de Xavi Simons. L’un des meilleurs joueurs du centre de formation arrive en fin de contrat le 30 juin mais n’a toujours pas pris de décision sur son avenir bien qu’il aime le club et ses coéquipiers comme il nous l’avait confié à notre micro. De l’autre côté des Pyrénées, de nouvelles informations ont été révélées sur le cas de la pépite néerlandaise.

Toujours pas de décision… mais une envie de rester

Comme le révèle le quotidien, El Mundo Deportivo, le PSG aurait proposé un contrat de « plusieurs saisons » à Xavi Simons… qui n’aurait toujours pas accepté. La raison ? Le milieu de terrain souhaite avoir des garanties sur son rôle dans l’équipe. Le journaliste Daniel Gil explique que le joueur ne « manque pas de propositions sur la table », mais n’écarte pas celle du Paris Saint-Germain. Le jeune titi souhaite donc davantage de visibilité sur sa situation et aujourd’hui le PSG ne peut pas lui en garantir. Le journal catalan conclut en écrivant que Simons « n’exclut pas de renouveler » dans la capitale française… De quoi donner de l’espoir aux supporters Rouge & Bleu ?