Simons : « Je me sens très bien au PSG »

Le PSG peut se targuer de posséder en son sein de nombreux joueurs extrêmement prometteurs, à l’image de Xavi Simons. Attendu par les supporters du club de la capitale, l’espoir batave se place comme l’un des plus grands espoirs de la planète football. Pourtant, sous la houlette de Mauricio Pochettino, l’ancien blaugrana n’a eu que très peu de chance de faire parler son talents sur les terrains hexagonaux. En fin de contrat en juin prochain, le joueur reste toujours en pourparlers avec ses dirigeants afin de parapher un nouveau bail. Pour PSG TV, il s’est exprimé, dans un français parfait, sur divers sujets. Son arrivée au PSG, son intégration, ses idoles ou ses inspirations au sein du vestiaire rouge et bleu… Morceaux choisis.

Sa signature au PSG

« Je voulais signer au PSG, il y a eu des discussions en ce sens. J’étais convaincu de vouloir venir à Paris, c’était mon objectif. je veux réussir ici. Je suis très fier d’évoluer au PSG. J’ai travaillé pour en arriver là aujourd’hui. C’est un rêve pour moi d’être là. J’ai fait mes débuts à seulement 17 ans. Là, je commence à jouer un petit peu. Je dois profiter de cela et en être heureux chaque jour durant.

Son intégration

« Je me souviens, quand je suis arrivé, ma mère m’a dit : Xavi, tu dois prendre des cours de français, c’est le plus important. Surtout que dans l’académie, ça parle beaucoup français et pas anglais. C’était important pour m’adapter. (…) Je parle cinq langues : le Français, l’Anglais, l’Espagnol, le Néerlandais et le Catalan. »

Ses exemples dans le football

« J’ai beaucoup d’exemples dans le football. Mais le principal, je porte son nom, c’est Xavi Hernandez. Lui, il me faisait rêver. Son talent, sa façon de voir le football. Pour moi, il était vraiment impressionnant. Ma mère était aussi fan de Xavi, c’est pour cela que je porte ce nom. »

Neymar, Mbappé, Messi, Ramos…

« Aujourd’hui, je regarde les joueurs avec lesquels je m’entraîne à 18 ans. Ce sont vraiment des idoles pour moi. C’est la meilleure façon d’apprendre chaque jour. Je suis heureux, fier et il reste encore beaucoup à faire. Je veux apprendre d’eux chaque joueurs. C’est spécial d’être dans cette situation avec de tels joueurs. »

Son rêve

« Mon rêve, c’est d’être meilleur chaque jour. Je ne veux pas finir ma carrière en me disant que je n’ai pas tout donné. Je veux tout donner et gagner beaucoup, c’est mon objectif. Cela passe par le travail avec ma famille à mes côtés. »

La pression au PSG

« La pression est normale, c’est le PSG, l’une des plus grandes équipes du monde. Je pense que la pression c’est aussi quelque chose de positif, c’est quelque chose qui me motive chaque jour. Le groupe du PSG est uni et toujours heureux. Je crois que c’est le plus important. Ici, je me sens bien, je me sens heureux. Je crois que le travail que j’effectue ici depuis deux ans paye. Mon rêve devient réalité et j’espère que cela va continuer, on verra… »