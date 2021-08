Le PSG pas intéressé par une signature de Ronaldo cet été (Tanzi / Romano)

Le PSG a réalisé un coup retentissant sur le mercato en recrutant Lionel Messi, libre de tout contrat. La légende vivante va jouer avec le maillot parisien jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option. Mais à deux semaines de la fermeture de la période des transferts, le club de la capitale doit encore gérer le dossier Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français ne souhaite pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu. De son côté, le Real Madrid reste à l’affût dans ce dossier et pourrait faire une proposition aux dirigeants parisiens pour leur numéro 7.

Et selon certaines rumeurs, Cristiano Ronaldo pourrait être le remplaçant du champion du Monde 2018 cet été en cas de départ. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus Turin, l’attaquant de 36 ans serait favorable à un nouveau challenge dans sa carrière. Mais d’après les informations du journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – l’international portugais n’est pas une option pour le PSG cet été, “quoi qu’il arrive avec Kylian Mbappe (que le PSG ne veut pas vendre).” Une information également confirmée par les spécialistes italiens Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano. “Le PSG n’est pas intéressé par la signature de Ronaldo et envisage de garder Mbappé.” De plus, la Vieille Dame a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune offre pour son quintuple vainqueur de la Ligue des champions, rapporte Fabrizio Romano.