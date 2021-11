Le PSG perd une place au classement UEFA

Nouvelle semaine de Coupe d’Europe et le bilan des clubs français est plutôt positif. Rappelons que le PSG a concédé un match nul frustrant contre Leipzig en Ligue des Champions (2-2), tandis que Lille remportait une rencontre de Coupe d’Europe contre le FC Séville (1-2), une première depuis… novembre 2012 ! Le jeudi, l’AS Monaco a obtenu le nul sur sa pelouse face au PSV Eindhoven (0-0) tout comme l’OM contre la Lazio (2-2). Lyon recevait Pragues et a réussi à valider son ticket pour les 1/8e de finale après un nouveau succès (3-0) en Europa League, en plus de celui du Stade Rennais contre Mura (1-0) en Ligue Europa conference.

Désormais deuxième de sa poule mais toujours invaincu en Ligue des Champions, le PSG perd une place au classement du coefficient des clubs de l’UEFA et est descendu au 7e rang juste derrière le Real Madrid et le FC Barcelone mais devance toujours la Juventus.