Le PSG a concédé un match nul décevant sur la pelouse du RB Leipzig (2-2) et a perdu sa première place dans le groupe A de la Ligue des Champions. Ce samedi, les Rouge & Bleu se déplacent à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de championnat. Le coach Mauricio Pochettino est en ce moment au coeur des critiques des supporters mais aussi des médias et des consultants. C’est le cas d’Alain Roche, qui comprend parfaitement les critiques à l’encontre du coach argentin dans les colonnes du quotidien Le Parisien même s’il pense que sa position n’est pas simple.

« Si je comprends le procès que l’on fait à Pochettino ? Bien sûr. Mais Pochettino le sait aussi. Même Leonardo l’a dit : ‘On ne joue pas bien.’ C’est normal au regards des investissements consentis. On attend plus de constance et de maîtrise collective et pas seulement un exploit individuel des meilleurs joueurs. Après, ce n’est pas facile de mettre en place un nouveau schéma de jeu, avec des arrivées tardives et des états de forme différents. Et puis il faut intégrer Messi dans cette équipe et le faire cohabiter avec les autres à son meilleur poste. On aimerait tous que ce soit plus rapide, mais c’est normal qu’il y ait un procès.

Impossible d’entraîner le PSG ? Ce n’est pas facile, mais c’est un peu le cas dans tous les grands clubs. C’est peut-être plus fluide à Manchester City car toute la direction est espagnole et semble être sur la même longueur d’onde. Mais c’est vrai que ce n’est pas simple à Paris car il y a des vents qui arrivent de partout : il y a la direction du club, l’émir, l’entourage des joueurs, la presse… Donc il faut gérer tout ça et pour un simple et pour un entraîneur ce n’est pas simple. »