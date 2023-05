AJA / PSG – annoncez votre pronostic

Ce soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Les Parisiens ne pourront pas officiellement être champion de France ce soir.

Contre le 16e de Ligue 1, le PSG devra reprendre son avance de six points sur Lens et se rapprocher du titre de champion de France. En cas de succès ce soir, les Rouge & Bleu ne seraient pas officiellement titrés mais officieusement. Avec six points d’avance et une différence de buts largement en la faveur du PSG, il faudrait une catastrophe pour que le club de la capitale ne soit pas champion. Pour cette rencontre, Christophe Galtier aligne la meilleure équipe possible. Absent de l’entraînement deux jours avant cette rencontre, Marco Verratti tient bien sa place au milieu au côté de Fabian Ruiz. Comme depuis deux matches, Hugo Ekitike accompagne Kylian Mbappé et Lionel Messi en attaque.

Moins de 30 minutes avant cette rencontre entre Auxerre et le PSG, comment sentez-vous cette rencontre ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine dernière, le PSG s’est largement imposé contre Ajaccio (5-0). Un score annoncé ici par Patangus et Thierry17. Bravo à eux !