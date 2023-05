Au PSG depuis 11 ans, Marco Verratti, malgré une prolongation jusqu’en juin 2026, pourrait quitter le PSG l’été prochain. Mais cela n’est pas si évident.

Ces derniers jours, une rumeur d’un départ de Marco Verratti ont fleuri dans la presse française. Alors qu’il a récemment prolongé son contrat, jusqu’en juin 2026, le numéro 6 du PSG aurait aussi des envies d’ailleurs, lui qui a été la cible des supporters lors de leur contestation devant la Factory il y a quelques jours. Malgré ça, un départ ne sera pas si évident que ça.

Un bon de sortie mais pas pour n’importe quel club

Selon les informations de L’Equipe, le milieu de terrain n’aura pas de bon de sortie pour tous les clubs qu’il pourrait envisager. Le quotidien sportif explique que si Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’est montré ouvert à un départ de l’international italien, « Nasser al-Khelaïfi est beaucoup plus fermé à l’idée de perdre un joueur qu’il considère comme l’un des meilleurs de l’effectif. » L’Equipe indique que le président des Rouge & Bleu pourrait tout de même ouvrir la porte en raison de sa proximité avec Verratti, mais pas pour n’importe quelle destination. « Certaines sources internes évoquent la difficulté, par exemple, de le voir partir au Real Madrid. » Si Carlo Ancelotti, qui qui a montré des signes d’intérêt ces dernières semaines, reste sur le banc madrilène, il est probable que le Real tente sa chance assure le quotidien sportif même si les relations entre les deux directions sont tendues ces derniers mois.

La Juventus et l’Inter intéressés

Il aurait aussi une offre de l’Arabie saoudite, mais ce n’est pas son plan A s’il doit quitter le PSG. L’Inter Milan et la Juventus Turin sont aussi intéressés, mais attendent d’en savoir plus sur leur classement final en Serie A pour connaître leur situation budgétaire. L’Equipe qui conclut en expliquant que « les discussions entre le PSG et la Juventus sont plus fluides depuis le départ d’Andrea Agnelli de la présidence du club, alors que Luis Campos et l’entraîneur bianconero Massimiliano Allegri se connaissent très bien.«

