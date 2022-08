Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2013, Marquinhos s’est imposé naturellement avec le temps comme une pierre angulaire du projet du club de la capitale. Auparavant en apprentissage sous l’aile de Thiago Silva, il est depuis le départ de ce dernier, le capitaine du PSG, un élément indéboulonnable de l’effectif et du onze de départ. Cependant, il est également l’auteur de performances de plus en plus sujettes aux doutes, notamment depuis l’ère Pochettino. Une période où de nombreux joueurs ont été pointés du doigt tant le PSG était au point mort sur le plan sportif, mais durant laquelle l’international brésilien a lui préservé un certain statut auprès des supporters, des observateurs, mais aussi de sa direction. L’idée ici n’est pas de mettre à mal Marquinhos, mais de s’interroger sur son cas, et se pencher à la loupe sur ses dernières performances, qui imagent parfaitement les doutes qui existent autour du capitaine du PSG.

Un fauteuil trop confortable pour Marquinhos ?

En préambule, il faut souligner que Marquinhos n’a pas pu perdre son niveau du jour au lendemain. Le Brésilien demeure un défenseur fiable et de haut niveau. Cependant, les défauts du capitaine du PSG sautent aux yeux depuis le départ de Thiago Silva, mais sont encore plus visibles depuis quelques mois. Pour être concret, on peut imager cela par les duels. Depuis 2015, Marquinhos affiche un nombre de duels gagnés par match au-dessus de la moyenne, un chiffre en baisse depuis la saison 2019-2020.

Infographie : @ParisStats

Plusieurs explications sont possibles, notamment celle du relâchement. Comme expliqué précédemment, depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos est la pièce maîtresse de la défense Rouge & Bleu. Le manque de concurrence et de remise en question de son statut peut jouer en sa défaveur, et l’installer dans un fauteuil qui serait confortable … trop confortable ?

On peut également se pencher un peu plus en détail sur sa dernière prestation. Ce week-end, contre Montpellier (victoire 5-2), Marquinhos n’a remporté aucun de ses duels disputés, quand Presnel Kimpembe et Sergio Ramos en ont gagné respectivement 8 et 6 sur 12 disputés chacun. Et pour entrer encore un peu plus en détails, l’adversaire direct du soir du Brésilien était Wahbi Khazri. L’attaquant du MHSC a lui remporté 10 duels sur 17 disputés. L’international tunisien s’est imposé 3 fois sur 4 dans les airs. Du haut de son 1m76, l’Héraultais a dominé Marquinhos (1m83) dans absolument tous les duels entre les deux joueurs. Ce qui peut expliquer ces chiffres au-delà du relâchement évoqué plus haut, c’est aussi ce nouveau système. En effet, avec une défense à trois, l’arrière-garde sera plus exposée et donc plus sollicitée. Un schéma tactique qui poussera le numéro 5 parisien à sortir de sa zone de confort, dans laquelle il a pu être couvé par Thiago Silva fut un temps.

Un schéma qui expose davantage la ligne défensive, mais expose également les défauts de Marquinhos. En plus des duels, le capitaine Rouge & Bleu a trop peu participé au jeu lors de cette deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats. En effet, le défenseur n’a touché que 46 ballons, soit la troisième total le plus faible depuis qu’il est au PSG. Et pourtant, si ce système à trois défenseurs l’expose davantage, il devrait également lui permettre de toucher plus de ballons. Car oui, en plus de cet aspect d’exposition, la défense et l’équipe jouent plus haut, surtout ce week-end face au bloc bas de Montpellier.

Image : SofaScore

Une position moyenne assez haute pour Marquinhos, comme on le voit sur sa heatmap (face au MHSC), ce qui est également le cas pour Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Pourtant, l’international français et l’Espagnol ont respectivement touché 71 et 65 fois le cuir, contre les minces 46 ballons joués par le capitaine. Un domaine où, comme pour les duels, il est légitime d’en attendre bien plus de la part de l’international brésilien. Ce dernier doit impérativement se montrer beaucoup plus, tant dans le jeu avec ballon, que sans.

Un caractère à parfaire

Si Marquinhos doit mettre plus de caractère dans son jeu, il en est de même pour son relationnel avec ses coéquipiers. Le capitaine du PSG doit gagner en autorité dans son vestiaire, afin que cela se ressente sur le terrain. Âgé de 28 ans, « Marqui » a rejoint le Paris Saint-Germain depuis près de 10 ans maintenant. S’il porte le brassard aujourd’hui, on peut avoir la sensation que celui-ci lui est revenu naturellement, presque par héritage, après le départ de Thiago Silva en 2020 vers Chelsea. C’est dans ce sens que le Brésilien doit réagir. Montrer à son vestiaire, ses supporters, les observateurs et sa direction, que si le brassard est autour de son bras, c’est parce qu’il en a les épaules. Pour rester sur le match de ce week-end, sans tirer de conclusion sur des faits aussi anodins, il y a tout de même matière à réflexion sur deux moments qui peuvent être qualifiés de « marquants ».

Au moment où Marco Verratti, fidèle à lui même, prend un énorme risque aux abords de sa surface et voit son capitaine lui faire la remarque, l’Italien lui rétorque « calma calma » avec un geste de la main, là où il aurait été préférable de voir un joueur ne pas répondre à son capitaine lorsqu’il est en tort. La fin de soirée est assez parlante également. Un moment où Marquinhos aurait dû asseoir son autorité en faisant en sorte que tous les joueurs du PSG aillent saluer le public du Parc des Princes, plutôt que de se retrouver à six face aux travées de la Porte de Saint-Cloud. Au risque de me répéter, ces faits peuvent paraître anodins, cependant, ils peuvent également être parlants au moment d’évoquer certains manquements du capitaine parisien.