Le PSG poursuit sa folle série d’invincibilité contre Strasbourg

Pour ce deuxième match de la saison, la soirée fût parfaite pour le PSG. Un stade plein, une ambiance exceptionnelle, des recrues incroyables présentées comme des rock-stars, et un nouveau succès en Ligue 1 (4-2). Le Paris Saint-Germain est provisoirement premier du championnat de France avant les matches qui seront disputés ce dimanche. Les hommes de Mauricio Pochettino ont mené rapidement 3-0 dans cette rencontre avant de se faire peur en deuxième mi-temps avec deux buts strasbourgeois en 20 minutes.

Grâce à cette victoire, le PSG poursuit aussi une autre série assez folle qui est même un record. En effet le club de la capitale n’a jamais été battu par Strasbourg en matches officiels au Parc des Princes, en 35 confrontation (27 victoires et 8 nuls). Et plus globalement, les Rouge & Bleu sont sur une série d’invincibilité de 9 matches officiels contre Strasbourg (7 victoires et 2 nuls). Quand on vous dit que c’était une soirée parfaite !