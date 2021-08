Piquionne : “Strasbourg a su profiter de ces largesses de la défense parisienne”

Après une première période dominée de la tête et des épaules, le PSG s’est fait peur lors du second acte face au RCSA en se faisant remonter de 3-0 à 3-2 en quelques minutes. Finalement, les hommes de Mauricio Pochettino ont inscrit le quatrième but en fin de partie histoire de clore le suspense après ce véritable trou d’air où le PSG s’est fait légèrement balader par les Alsaciens. Une physionomie sur laquelle est revenue Frédéric Piquionne sur les ondes de RMC. Si le consultant s’interroge sur “les largesses” de l’arrière-garde francilienne, l’ancien attaquant estime surtout que cette baisse de régime est liée à la préparation physique inégale chez certains joueurs : “C’est assez incompréhensible parce que, jusque-là, Strasbourg n’avait pas montré grand-chose. Mais ils ont su profiter de ces largesses de la défense parisienne. Quand tu vois le but de Kevin Gameiro, qui se retrouve entre Kehrer et Kimpembe et qu’il arrive à placer sa tête de cette façon… Maintenant, des joueurs viennent juste d’arriver, ou de reprendre l’entraînement. Je trouve que Wijnaldum est de mieux en mieux par exemple. Mbappé a repris il y a deux semaines, Kimpembe Pareil… »