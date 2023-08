Le PSG poursuit son objectif d’enrôler Randal Kolo Muani avant la fin du mercato estival. Les discussions avec l’Eintracht Francfort se poursuivent en ce sens.

Est-ce que Randal Kolo Muani rejoindra ses partenaires en Équipe de France Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au PSG ? Pour l’heure, il est trop tôt pour répondre à cette interrogation par l’affirmative. Ce qui semble acté toutefois, c’est la volonté du principal intéressé. L’ancien nantais n’aurait ainsi qu’un but : rallier les rangs rouge et bleu. Un accord contractuel serait, dans cette optique, d’ores et déjà entériné.

🔴 NEWS : Hugo Ekitike ouvre la porte à un départ vers l’AC Milan. Il est LA priorité du club.



Les Milanais aimeraient le recruter en prêt avec option d’achat malgré une grosse concurrence⏳🇫🇷



[@Gazzetta_it via @Guillaumemp] pic.twitter.com/v7Zb9RTkeY — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 23, 2023

Le PSG essaye désormais de faire plier l’Eintracht Francfort au sein des pourparlers qui se déroulent en ce moment même. En ce sens, Fabrizio Romano nous indique, ce jour, que le club de la capitale a finalisé sa deuxième proposition pour Randal Kolo Muani. Celle-ci devrait donc rapidement parvenir au club allemand. Le spécialiste mercato précise, en outre, que ce dernier ferait, de son côté, le forcing pour inciter ses dirigeants à le vendre au dernier champion de France en titre. Loïc Tanzi, journaliste L’Équipe, évoque, quant à lui, des négociations directes autour d’une somme avoisinant les 70 millions d’euros, hors bonus. Reste que la fin du mercato approche dangereusement. Dans ce contexte, l’Eintracht Francfort aurait ainsi conscience de devoir trancher assez rapidement dans ce dossier. La problématique étant de dénicher le successeur idoine de RKM en cas de départ en direction de la Ville Lumière dans un laps de temps assez court. La piste menant à Hugo Ekitike se serait d’ailleurs quelque peu refroidie face aux nombreux intérêts que suscitent apparemment l’ancien rémois sur le marché.