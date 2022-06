À l’instar des saisons précédentes, le milieu de terrain du PSG sera le chantier principal du mercato. Nouveau conseiller football des Rouge & Bleu, Luis Campos – épaulé par Antero Henrique – aura la lourde tâche de se débarrasser de certains joueurs indésirables, mais il aura également pour mission de renforcer qualitativement l’effectif dans l’entrejeu. Ainsi, de nombreuses pistes sont apparues ces derniers jours : Vitinha (FC Porto, 22 ans), Renato Sanches (LOSC, 24 ans), Seko Fofana (RC Lens, 27 ans) et Khéphren Thuram (OGC Nice, 21 ans). Mais deux dossiers semblent sont en bonne voie pour se concrétiser.

Sanches et Vitinha, premières recrues du PSG ?

En effet, selon les informations du quotidien AS, Vitinha (juin 2024) et Renato Sanches (juin 2023) « vont rejoindre le PSG la semaine prochaine. » Si quelques complications avaient eu lieu ces derniers jours notamment sur le paiement de la clause libératoire (40M€) du joueur de Porto, ce dernier devrait finalement rejoindre la capitale française dans quelques jours, selon le journal espagnol. De même pour le Portugais du LOSC. Malgré un intérêt de longue date de l’AC Milan pour le milieu de terrain lillois, le club lombard ne devrait pas s’aligner sur l’offre parisienne. « Les deux signatures ne sont pas en danger », assurent l’entourage des deux joueurs au quotidien ibérique. De ce fait, les négociations se poursuivent avec le FC Porto et le LOSC. Ainsi, Vitinha et Renato Sanches pourraient être les deux premiers renforts du PSG au milieu de terrain.