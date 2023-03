Le PSG préoccupé par l’état de santé de Milan Skriniar

Avec un secteur défensif peu fourni, le PSG pourra compter sur l’arrivée de Milan Skriniar l’été prochain. Mais l’état physique du Slovaque préoccupe le board parisien.

En fin de contrat avec l’Inter Milan le 30 juin prochain, Milan Skriniar ne poursuivra pas l’aventure en Lombardie. Le défenseur de 28 ans est censé s’engager avec le PSG l’été prochain, comme l’a laissé entendre le joueur lui-même en janvier dernier. Mais depuis cette annonce, le Slovaque a connu un gros pépin physique au dos, qui lui a fait manquer plusieurs matches ces dernières semaines. Et malgré un retour pour 10 minutes face au FC Porto (0-0) le 14 mars dernier, le défenseur souffre toujours au niveau du dos et a dû déclarer forfait pour le rassemblement avec la Slovaquie. Et les soins préconisés n’atténuent pas vraiment les douleurs, rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

❌ I Milan Skriniar 🇸🇰 dément avoir rencontré des médecins du #PSG



Le démenti ici ➡️ https://t.co/0LMIin6ZXZ pic.twitter.com/t1JZaXzBss — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 24, 2023

Vers une fin de saison pour Milan Skriniar ?

Désormais, reste à savoir s’il pourra rejouer de nouveau sous le maillot de l’Inter avant la fin de la saison. « Si Skriniar est à l’écoute du staff médical italien, le traitement préconisé ne semble pas forcément faire l’unanimité de l’autre côté des Alpes. » Dans l’entourage du joueur, on redoute que l’international slovaque ne soit pas en état de rejouer avant à la fin de l’exercice 2022-2023. Les douleurs ressenties par le joueur sont intenses et les 10 minutes disputées face au FC Porto n’ont pas arrangé la situation. Et l’état de santé de Milan Skriniar inquiète aussi du côté du PSG, qui « suit évidemment de près le dossier, un sujet jugé ‘très sensible’ en interne », rapporte L’E.

Mais à priori, il est très peu probable que l’avenir de Milan Skriniar soit remis en cause au PSG, club avec lequel il s’est déjà mis d’accord sur le salaire et la durée du contrat. « Une visite médicale est remise en cause lorsqu’il existe des contre-indications absolues, d’ordre cardiaque, neurologique ou sanguine, plus rarement pour des raisons musculaires. » Une arrivée en janvier dernier n’aurait donc pas résolu les problèmes du PSG, fortement touché dans le secteur défensif ces dernières semaines avec les absences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Timothée Pembélé et El Chadaille Bitshiabu.