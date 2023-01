Le mercato est sur le point de fermer ses portes et le PSG ne sera finalement pas arrivé à ses fins avec Milan Skriniar. Le joueur restera donc à l’Inter jusqu’à la fin de la saison.

Comme l’été dernier, le PSG a tout tenté dans l’optique d’arracher Milan Skriniar des griffes de l’Inter. Mais cette fois-ci, le club de la capitale avait un sacré argument à faire valoir puisque le défenseur slovaque a annoncé avoir signé son contrat avec les Rouge et Bleu. Fort de cet accord, les négociations se sont donc poursuivies jusqu’à ce mardi soir. Néanmoins, là encore, les Nerazzurri ont tenu bon.

Marotta confirme pour Skriniar

La dernière offre parisienne n’aura donc pas suffi. Et dans la foulée de la fermeture du mercato italien, Giuseppe Marotta est sorti du silence concernant Milan Skriniar, confirmant, de fait, qu’il restera interiste jusqu’à juin prochain : « Skriniar a fait un choix, il est dans son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes sûrs que du haut de son professionnalisme et du sérieux dont il a toujours fait preuve, il saura prouver par des faits, dans ces mois qui restent avant la fin de la saison, qu’il est à la hauteur du rôle et soldat du maillot qu’il porte », a-t-t-il confié dans des mots délivrés à Sportmediaset.