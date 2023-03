Revue de Presse PSG : France, Mbappé, Al-Khelaïfi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 25 mars 2023. L’équipe de France s’amuse face aux Pays-Bas (4-0), Kylian Mbappé réussit ses débuts comme capitaine des Bleus, Nasser al-Khelaïfi s’exprime sur les projets au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la belle victoire des Bleus ce vendredi au Stade de France face aux Pays-Bas (4-0) à l’occasion de la 1ère journée des qualifications à l’Euro 2024. Et pour sa première avec le brassard, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a été l’un des artisans de ce large succès avec un doublé et une passe décisive. L’équipe de France avait déjà plié le match en 21 minutes avec trois buts inscrits. Les Bleus « semblent à peu près capables de danser sur le ventre de tout le monde, après avoir puni les Pays-Bas dans ces proportions, sans une mollesse et (presque) sans un relâchement », analyse L’E. Trois mois après sa finale de Coupe du monde perdue, la France a montré une continuité assez incroyable, notamment dans tout ce que représente une équipe qui évolue au haut niveau : « les efforts pour les autres, l’esprit collectif, la capacité à se transcender quand l’enjeu le commande, sur une base de talent, de puissance et de vitesse que toutes les sélections n’ont pas en magasin, non plus. » Le duo Griezmann-Mbappé a brillé et les nouveaux tauliers ont répondu présents. En seconde période, l’équipe de France aurait même pu corser encore plus l’addition avec un peu plus d’efficacité offensive face à une équipe néerlandaise privée de nombreux joueurs en raison d’un virus. L’ancien Parisien, Mike Maignan, aura même réussi à conserver sa cage inviolée en stoppant un penalty de Memphis Depay en fin de rencontre.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la performance de Kylian Mbappé. Et pour sa première comme capitaine, l’attaquant du PSG a livré un match flamboyant (deux buts et une passe décisive), dans la lignée de ses dernières sorties en sélection. Une soirée parfaite pour le Parisien dans son nouveau rôle. L’attaquant de 24 ans « a été omniprésent, de son entrée sur la pelouse du Stade de France jusqu’à la fin de la rencontre qu’il a finie sans être remplacé (…) Son comportement a été scruté et il n’y a sans doute pas eu meilleur symbole que cette première action du match. » Après son discours fédérateur la veille, le numéro 10 des Bleus a rapidement éteint le début de polémique autour du brassard de capitaine en délivrant une passe décisive à Antoine Griezmann. « Cette ouverture du score express illustre la nouvelle entente cordiale entre le capitaine Mbappé et son vice-capitaine, Griezmann », résume L’E. Par la suite, l’attaquant parisien a profité d’une action fluide pour porter le score à 3-0 après 20 minutes de jeu.

Il a notamment joué le rôle de grand-frère avec Randal Kolo Muani, en essayant de le mettre en permanence dans les meilleures conditions. « On voulait vraiment être dans la lignée de ce qu’on a fait au Mondial, excepté la finale. On est très contents, c’est un premier pas réussi. Moi, j’essaie de faire mon travail, essayer d’être décisif, d’entraîner les autres. Aujourd’hui (vendredi), ça a fonctionné mais ça n’est qu’un début, il ne faut pas s’enflammer. Le plus dur reste à faire », a déclaré Kylian Mbappé à l’issue de la rencontre. En fin de seconde période, le champion du Monde 2018 a inscrit un doublé et dépasse Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France (38 réalisations) en intégrant le top 5 à seulement 24 ans.

👷‍♂️| Belle journée au boulot pour Kylian Mbappé et les Bleus qui s’imposent 4-0 face aux Pays-Bas !



🔥| Le nouveau capitaine a inscrit un doublé, il est désormais à 38 réalisations en Équipe de France 🇫🇷 #FRAPAY pic.twitter.com/M5NakRM8nu — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 24, 2023

Enfin, L’Equipe met en avant le discours tenu par Nasser al-Khelaïfi au quotidien Marca. Et pour le président du PSG, les Rouge & Bleu vont apprendre de leurs erreurs après la nouvelle élimination en Ligue des champions : « Nous avons fait du bon travail et nous allons continuer à grandir mais nous avons besoin d’idées car ce n’est pas qu’une question d’argent (…) Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l’avenir. C’est une des transformations que nous menons au club. » La patron du PSG a également été interrogé sur un possible déménagement au Stade de France : « Notre stade (le Parc des Princes) n’est pas le nôtre et si nous voulons continuer à grandir, nous devons avoir un stade à nous. Les grands clubs ont des stades de plus de 70.000 ou 80.000 spectateurs. Pour nous, c’est un excellent investissement. »

De son côté, Le Parisien revient également sur la victoire éclatante de l’équipe de France face aux Pays-Bas avec un Kylian Mbappé ultra décisif. Une victoire tonitruante 4-0 qui valide « la thèse que la finale de la Coupe du monde était un début et non une fin, comme une planche d’appel vers un monde meilleur, celui qu’ils veulent conquérir encore. Comme s’ils donnaient déjà rendez-vous à l’Europe du football en pulvérisant sans forcer un adversaire majeur du Continent. » Les Bleus devront confirmer ce résultat lundi prochain à Dublin face à l’Irlande.

Et ils pourront compter sur leur nouveau capitaine, Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face aux Néerlandais, l’attaquant du PSG a vécu une soirée parfaite pour ses débuts dans son nouveau rôle. « Le scénario idoine pour lancer son règne », juge LP. Il a surtout montré qu’il était un homme de parole en offrant un caviar à Antoine Griezmann dès la 2e minute de jeu. Par la suite, il a inscrit un doublé et a confirmé qu’il était bien le patron des Bleus. « Un doublé qui rappelle que Kylian Mbappé a décidément le sens du spectacle et du timing face aux Oranje. Le 31 août 2017, c’est déjà face aux Pays-Bas, ici même au Stade de France que celui qui venait tout juste de s’engager avec le PSG, avait inscrit son premier but en Bleu. » Et ce vendredi, lors de sa 67e sélection, il a intégré le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France avec 38 réalisations, devant Karim Benzema (37 buts en 97 sélections).