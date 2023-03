L’été prochain, Milan Skriniar devrait rejoindre libre le PSG. C’est du moins ce que le principal intéressé avait annoncé cet hiver. Un joueur qui traîne depuis plusieurs mois des douleurs au dos.

L’arrière-garde du PSG aura clairement besoin de sang-neuf la saison prochaine. Et un nouveau renfort semble déjà acté avec la venue libre de tout contrat de Milan Skriniar en provenance de l’Inter. Le défenseur slovaque a confirmé qu’il avait paraphé un bail avec le PSG. Dans la foulée, Luis Campos avait tenté de le recruter dès le mois de janvier, en vain. Et cela n’est peut-être pas plus mal puisqu’il souffre du dos depuis un petit moment.

Des douleurs au dos récurrentes

Un état de fait, plus son choix de ne pas prolonger, qui l’ont largement fait redescendre au sein de la hiérarchie des défenseurs centraux de l’Inter. D’ailleurs, dans des dires relayés par Goal Italia, Milan Skriniar en a dit un peu plus sur son état physique alors qu’il a été faire un petit salut à ses partenaires de la Slovaquie durant cette trêve internationale : « Je ne vais pas très bien. J’ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu’à la jambe. Malheureusement, je ne pourrais pas jouer avec la sélection. Je suis juste venu saluer l’équipe et souhaiter bonne chance à tout le monde. Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement pour retrouver la forme le plus vite possible. »

Espérons que ces douleurs, liées à une lombalgie, ne seront qu’un vieux souvenir une fois qu’il endossera la tunique du PSG.