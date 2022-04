Le PSG prêt à faire une offre pour Milinkovic-Savic ?

Le PSG va très certainement beaucoup bouger cet été que ce soit dans son effectif ou au sein de son organigramme. En ce qui concerne le secteur sportif, le milieu de terrain sera certainement le poste à améliorer en priorité. Ces dernières semaines, deux noms sont avancés, ceux d’Aurélien Tchouameni et Paul Pogba. Mais une vieille piste refait surface.

Dans son édition du jour, Il Messaggero évoque le dossier de Sergej Milinkovic-Savic. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Lazio, l’international serbe devrait quitter le club romain cet été après sept ans. Les dirigeants et son agent – Mateja Kezman – sont tombés d’accord pour un départ lors du mercato estival indique le quotidien romain. Deux clubs déjà intéressés par le passé – Manchester United et le PSG – seraient prêts à offrir 60 millions pour le milieu de terrain. La Juventus de Turin s’intéresse aussi à lui. Claudio Lotito, le président de la Lazio, espère récupérer entre 65 et 70 millions d’euros pour son joueur.