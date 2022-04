À l’issue de cette saison 2021-2022 décevante sur le plan sportif, de nombreux changements sont attendus au sein du PSG aussi bien dans l’organigramme du club que dans l’effectif. Et un secteur de jeu sera l’une des priorités des dirigeants parisiens lors du prochain mercato. Trop seul au milieu de terrain, Marco Verratti aura besoin de renfort pour l’épauler dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. Et depuis plusieurs semaines, deux noms se détachent : Paul Pogba (Manchester United) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Si la situation du champion du Monde 2018 semble plus favorable à une arrivée en raison de son statut d’agent libre à la fin du mois de juin, celle du milieu monégasque sera plus complexe. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club du Rocher, les dirigeants de l’ASM demanderaient au minimum 60M€ pour céder leur international français de 22 ans. Une somme qui pourrait monter entre 80M€ et 100M€ avec le jeu des enchères, comme le rapportait Le Parisien dans son édition du jour. De plus, le PSG doit faire face à une féroce concurrence dans ce dossier avec les présences du Real Madrid et de Chelsea.

Ainsi, le quotidien francilien avait précisé qu’Aurélien Tchouaméni privilégierait plutôt une piste à l’étranger. Une information confirmée par RMC Sport. « L’international français souhaite favoriser les pistes étrangères plutôt que celle menant au club parisien », rapporte le média sportif sur son site internet. Pour rappel, AS avait indiqué ce mardi que le Real Madrid et Chelsea étaient en avance sur le PSG dans le dossier Aurélien Tchouaméni.