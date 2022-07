Le PSG prêt à passer à l’offensive pour Renato Sanches

L’arrivée de Luis Campos au PSG a permis d’accélérer de nombreux dossiers mercato. Au rayon départ, le club de la capitale a vendu Marcin Bulka (OGC Nice) et Alphonse Areola (West Ham) tandis que Xavi Simons s’est engagé avec le PSV Eindhoven avec, une potentielle option de rachat de 4M€ activable à l’issue de la saison 2022-2023. Concernant les arrivées, de nombreux dossiers sont sur la bonne voie. Après l’officialisation du transfert de Vitinha, d’autres pistes sont à surveiller dans les prochains jours comme celles menant à Milan Skriniar (Inter Milan), Vitinha (FC Porto), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore Renato Sanches (LOSC). Le milieu de terrain du LOSC pourrait rapidement débarquer dans la capitale.

Renato Sanches souhaite ardemment rejoindre le PSG

Selon le média, La Voix du Nord, l’international portugais de 24 ans « a tranché » sur son avenir et souhaite signer au PSG pour rejoindre Luis Campos… mais pour le moment les Rouge & Bleu n’auraient transmis aucune offre à ses homologues lillois. Si le joueur devrait retrouver le chemin de l’entraînement cette semaine avec les Dogues, sa tête est néanmoins à Paris et celui-ci a donc décidé de faire l’impasse sur l’offre de l’AC Milan. La motivation et « l’entêtement » du milieu de terrain du LOSC de rejoindre le Paris Saint-Germain pourrait faire la différence dans ce dossier, lui qui est emballé par le projet parisien selon un de ses proches. Alors que les dirigeants nordistes n’ont toujours pas reçu d’offres pour Renato, le club de la capitale devrait passer à l’offensive cette semaine. On rappelle que les Rossoneri ont proposé près de 15M€ pour l’ancien munichois.