Renato Sanches sur Paris aujourd’hui

Si un dossier semble se décanter ce jeudi c’est celui du milieu de terrain portugais Vitinha. Même nationalité et même poste, un autre dossier pourrait significativement avancer : Renato Sanches. En effet, le joueur du LOSC a rejoint la capitale aujourd’hui selon les informations de Foot Mercato. En vacances en Algarve, il aurait écourté ses congés afin de rencontrer les dirigeants du PSG. Dans un secteur où le Paris Saint-Germain doit absolument se renforcer, l’international portugais pourrait enfin trouver sa place dans un effectif de premier choix au plus haut niveau, après un passage manqué au Bayern Munich. Celui qui a été relancé dans le nord de la France par Luis Campos, pourrait être en pleine confiance et s’exprimer comme il le souhaite sous les cieux parisiens.

Un accord est proche

Entre Renato Sanches et le PSG, c’est un accord autour de 6 millions d’euros annuel qui pourrait être trouvé toujours selon Foot Mercato. Les dirigeants parisiens devront dans un second temps trouver un accord avec leurs homologues lillois afin de finaliser le deal et s’attacher les services de Renato Sanches. Concernant l’indemnité de transfert que devrait toucher le LOSC dans ce dossier, il faut noter qu’il ne reste plus qu’un an de contrat au Portugais avec les Dogues. Ces derniers devraient reprendre l’entraînement demain, il faudra donc avoir un œil sur le Domaine de Luchin afin de savoir si Renato Sanches sera présent.