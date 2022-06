Le PSG s’attend à une intersaison agitée. Alors que de nombreux joueurs devraient débarquer dans la capitale, beaucoup d’autres vont faire leurs valises. Une des priorités est aussi la gestion des jeunes joueurs du centre de formation comme l’avait indiqué récemment Nasser al-Khelaifi et surtout l’avenir de Xavi Simons… mais qui finalement se fera hors de Paris !

Un message sur Instagram qui interroge les supporters…

Alors que beaucoup de journalistes ont annoncé une prolongation du joueur puis un prêt au PSV, dont Fabrizio Romano et Loïc Tanzi, le milieu de terrain a surpris son monde en s’engageant définitivement avec le club hollandais. En effet peu avant minuit ce mercredi, Xavi Simons a partagé un message sur Instagram qui remerciait les supporters parisiens et faisait part de son amour pour les Rouge & Bleu : “Après 3 merveilleuses années passées au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. […] Mention spéciale pour les fans: du fond du coeur, MERCI je vous aime !!”

L’officialisation et les premières explications

Quelques instants plus tard, le PSV officialisait l’arrivée du titi parisien en annonçant que ce dernier s’était engagé jusqu’en 2027. Dans leur communiqué, le club batave explique que le “contrat de Xavi Simons expirait cet été au PSG. Il aurait pu prolonger son contrat en France, mais l’international espoir a préféré le PSV”. Une véritable surprise pour tous les supporters parisiens, les fans du joueur mais aussi certains suiveurs qui annonçaient une prolongation imminente du joueur au Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano a révélé qu’un nouveau contrat était presque conclu entre Xavi Simons et le PSG pour un prêt… mais l’accord verbal a été par la suite rompu. Le club de la capitale a donc décidé de le laisser partir. De son côté, le journaliste pour Le Parisien, Benjamin Quarez, informe qu’une option de rachat a été négociée entre le PSV et le PSG afin de donner la possibilité à Paris de récupérer le joueur à l’avenir.

Une clause de rachat négociée par le PSG ?

Le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, a également apporté ses informations. Ainsi, le PSV Eindhoven souhaitait absolument avoir Xavi Simons sous contrat et non en prêt, ce qui explique les nouvelles négociations entre les différentes parties dans ce dossier. Toujours selon Loïc Tanzi, le PSG possède une clause de rachat activable « en fin de saison pour 4 millions d’euros. » Même s’il n’était plus sous contrat avec les Rouge & Bleu le 30 juin, le club hollandais a accepté cette clause.

De son côté, Le Parisien confirme « qu’une option de rachat a été négociée en faveur du PSG. » Ainsi, les dirigeants parisiens pourront reprendre le joueur – moyennant une somme – à un moment donné. C’était l’une des conditions négociées dans cette transaction, rapporte LP.

C’est donc un dossier qui s’achève alors que beaucoup pensaient que l’issue allait être positif pour le club de la capitale. Âgé seulement de 19 ans, Xavi Simons retrouve donc son pays natal pour démarrer sa carrière professionnelle… avec toujours un œil sur le PSG ? Seul l’avenir nous le dira…