Le Real Madrid a réussi à renverser le PSG grâce à un triplé de Karim Benzema (3-1). Au micro de Canal Plus, Carlo Ancelotti a reconnu que le premier but madrilène avait changé la physionomie du match.

« La clé du match, c’est le premier but que l’on a marqué. Il a changé la dynamique de l’équipe, du match, du stade. Après, on a eu un bon contrôle du match, on a pressé, on a eu moins de difficulté pour tenir le ballon. La première mi-temps était plus difficile. On a parlé avant la fin de la première mi-temps en expliquant qu’il fallait rester dans le match parce que quelque chose pouvait arriver. Plus d’expérience de votre côté ? Je ne peux pas dire ça. C’est le football. Je pense que le PSG est une grande équipe, avec des joueurs fantastiques.«