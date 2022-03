Trois titis convoqués avec la France U18

Ce jeudi, Didier Deschamps prendra place face à la presse afin d’annoncer le groupe de l’Equipe de France en vue de la prochaine trêve internationale. Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe devraient, sauf grosses surprises, y figurer. Mais ce ne seront pas les seuls joueurs du PSG à participer à cette trêve.

En effet, Lionel Rouxel, sélectionneur des U18 tricolores, a annoncé sa liste de joueurs qui affrontera l’Allemagne et les Pays Bas les 24 et 26 mars prochains. De jeunes pousses du PSG ont ainsi été appelées. Ils sont au nombre de trois : Le défenseurs Nehemiah Fernandez Veliz, le talentueux milieu de terrain Ayman Kari, et le virevoltant attaquant Wilson Odobert auront donc l’opportunité de disputer ces deux rencontres amicales sous la tunique de l’Equipe de France. Une jolie récompense pour des éléments qui brillent tout particulièrement sous la houlette de Zoumana Camara avec les U19 rouge et bleu cette saison.