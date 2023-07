Le PSG privilégie un transfert pour Renato Sanches

Après de Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu et Eric Junior Dina-Ebimbe, le PSG continue son chantier des départs en travaillant sur la vente de Renato Sanches. En partance à la Roma depuis le début du mois de juillet, le club italien aurait formulé une offre au Paris Saint-Germain en vue d’un prêt.

Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par les blessures et les mauvaises prestations, Renato Sanches devra très vite rebondir. Le Portugais a raté pas moins de 19 rencontres cette saison après plusieurs pépins physiques. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas conserver le Golden Boy 2016, courtisé par plusieurs clubs européens.

Négociations toujours en cours entre le PSG et la Roma

Depuis le mois de juillet, l’AS Roma sort du lot et tente d’attirer le champion d’Europe 2016 avec le Portugal. Seulement, le pensionnaire de Serie A aurait proposé un prêt avec option d’achat au lieu d’un transfert sec. Malgré des négociations avancées et des signaux favorables de la part des deux camps, y compris le désir de Paris d’ouvrir la porte à son milieu, la direction parisienne privilégierait un départ définitif au lieu d’un prêt, confirme ce matin Fabrice Hawkins. Les négociations se poursuivent toujours entre les deux clubs, alors que le PSG estimerait Renato Sanches à 20 millions d’euros. Une somme jugée trop élevée par le club de la Louve, qui tenterait encore d’alléger le prix de l’opération.

❗️Le PSG ne veut pas d’un prêt (avec ou sans option d’achat)

Les négociations se poursuivent entre Paris et la Roma pour le transfert de Renato Sanches.



➡️Par ailleurs, le club va passer à l’action sur d’autres pistes offensives 👀 pic.twitter.com/UNH9gucgmj — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 31, 2023

Le journaliste français Fabrice Hawkins informe également que le PSG s’apprêterait à passer à l’action sur d’autres pistes offensives. Alors que de nombreux dossiers restent en suspend (Harry Kane, Bernardo Silva, Bradley Barcola…) Paris relancerait-il un ancien dossier ou se tournerait vers de nouvelles cibles ? Après Ousmane Dembélé, le club n’a pas fini son chantier du mercato.

