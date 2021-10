Depuis deux ans, la crise liée au Coronavirus a impacté le monde entier. Le football n’a pas échappé à cette crise financière. Au 30 juin 2020, le PSG totalisait 125 millions d’euros de pertes selon les comptes officiels publiés comme le rapporte Le Parisien. « Un an et demi plus tard, ce montant aurait doublé, dépassant même les 250 millions d’euros. » Pour remédier à ses pertes, QSI – le propriétaire des Rouge & Bleu a augmenté de 171 millions d’euros supplémentaires le capital du club, l’amenant à un total précis de 511 499 498,40 euros, selon les informations du quotidien francilien. Cette démarche vise à pérenniser et structurer les comptes du club. Avec ce procédé, « le PSG assure continuer à respecter les règles imposées« , conclut Le Parisien.