Pini Zahavi songe à placer Lewandowski au PSG cet été (Bild)

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin 2022. S’il ne prolonge pas avant, il quittera le PSG libre de tout contrat l’été prochain. Les dirigeants parisiens devront donc se tourner vers un remplaçant XXL pour compenser son numéro 7. Et un nom a souvent été associé au PSG ces dernières années, celui de Robert Lewandowski. Selon les informations de Bild, Pini Zahavi – l’agent de l’international polonais (33 ans) – songerait à placer son joueur au PSG en cas de départ du Bayern Munich l’été prochain. Zahavi voit une ouverture au sein des Rouge & Bleu avec les possibles départs de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Manchester City est aussi cité comme destination possible assure le quotidien allemand qui conclut en expliquant que Lewandowski se sent encore capable de jouer quatre ans.